Albese Volley la Tecnoteam supera ancora in amichevole il Volley Lugano

Albese Volley continua la pre season della squadra brianzola di A2 femminile.

Albese Volley ieri allenamento congiunto che la squadra direta da coach Cristiano Mucciolo ha vinto per 4-0 contro le ticinesi

Non si ferma la pre season dell'Albese Volley che vede sempre più vicino nel suo mirino il debutto nel campionato di serie A2 femminile in programma domenica 10 ottobre contro il Soverato. In questa prospettiva ieri la Tecnoteam è tornata in campo nella palestra Pedretti di casa per ospitare le svizzere del Volley Lugano per un nuovo test amichevole remake della sfida andata in scena sabato scorso in occasione del torneo Triagolate Trofeo Città di Lugano. In quell'occasione la Tecnoteam si impose con un netto 3-0. Risultato ancora più rotondo quello centrato ieri al termine dell'allenamento congiuto disputato su quattro set. La squadra albesina diretta da coach Cristiano Mucciolo infatti si è imposta contro le ticinesi con un netto 4-0 permettendo allo staff tecnico ampia rotazione di tutte le giocatrici.

Il tabellino di Tecnoteam Albese-Volley Lugano 4-0