Albese Volley: la Tecnoteam torna a ruggire: stoppa l'Esperia e festeggia il primo successo casalingo

Albese Volley: si è giocato il 5° turno d'andata del girone Nord del campionato di A2 donne.

Al terzo tentativo è arrivata la prima vittoria casalinga dell'Albese Volley, la seconda stagionale per 3-2 davanti a un folto pubblico festante e al termine di un'autentica maratona. Così è stata la sfida andata in scena ieri al Palafrancescucci dove la Tecnoteam ha domato la quotata Esperia Cremona al tie break per 3-2 dopo due ore di gioco e un'altalena di emozioni. Dopo il vantaggio iniziale delle ospiti, la Tecnoteam ha sorpassato vincendo secondo e terzo set. L'Esperia però ha impattato vincendo la quarta partita trascinata dal duo estone Kullerkann. Verdetto rimandato quindi al tie break combattuto e sudatissimo ma vinto dalle albesine che poi hanno potuto festeggiare il loro secondo successo, il primo davanti al pubblico amico. Sugli scudi l'mvp Cassemiro e la top scorer Alice Nardi recuperata a tempo di record dopo l'infortunio di settimana sorsa alla caviglia. La Tecnoteam tornerà in campo domenica prossima in Sardegna ospite della Volley Hermaea Olbia.

Il tabellino di Tecnoteam Albese Volley Como – U.S. Esperia Cremona 3-2

Parziali 22-25, 25-10, 25-16, 12-25, 18-16

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 5, Veneriano 11, Cassemiro 17, Badini 9, Stroppa 1, Pinto 2, Rolando (L), Nardo 17, Conti 16, Cantaluppi, Nicoli. Non entrate: Bernasconi, Gallizioli, Radice (L2). All. Chiappafreddo.

U.S. ESPERIA CREMONA: Pasquino 5, Buffo 9, Ferrarini 8, Kullerkann 21, Rossini 5, Kullerkann 10, Zampedri (L), Coppi 5, Piovesan 1, Balconati. Non entrate: Giacomello, Landucci. All. Magri.

ARBITRI: Capolongo, Vecchione.

Programma del 5° turno d'andata girone A serie A2 femminile

Sabato 12 novembre Club Italia – Itas Trentino 1.3

Domenica 13

Valsabbina Millenium Brescia – Lpm Bam Mondovì 3-1

Bsc Materials Sassuolo – Volley Hermaea Olbia 3-0

Emilbronzo 2000 Montale – Orocash Lecco 0-3

Chromavis Eco Db Offanengo – Futura Giovani Busto Arsizio 1-3

Classifica girone A serie A2 femminile

Valsabbina Millenium Brescia 13 (4 – 1); Bsc Materials Sassuolo 11 (4 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 11 (4 – 1); U.S. Esperia Cremona 10 (3 – 2); Volley Hermaea Olbia 8 (3 – 2); Itas Trentino 8 (2 – 3); Chromavis Eco Db Offanengo 6 (2 – 3); Orocash Lecco 6 (2 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 6 (2 – 3); Tecnoteam Albese Volley Como 4 (2 – 3); Emilbronzo 2000 Montale 4 (1 – 4); Club Italia 3 (1 – 4);

Programma del 6° turno d'andata girone A serie A2 femminile

Sabato 19 novembre ore 16.45

U.S. Esperia Cremona – Emilbronzo 2000 Montale

Domenica 20 novembre ore 17.00

Itas Trentino – BSC Materials Sassuolo

Valsabbina Millenium Brescia – Chromavis Eco DB Offanengo

LPM BAM Mondovì – Club Italia

Volley Hermaea Olbia – Tecnoteam Albese Volley Como

Oro Cash Lecco – Futura Giovani Busto Arsizio