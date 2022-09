Albese Volley, la Tecnoteam torna al lavoro per preparare i primi test amichevoli

Albese Volley: si apre la terza settimana di lavoro per la squadra brianzola di serie A2 donne.

Albese Volley: mercoledì 14 settembre primo allenamento congiunto a Monza, intanto stanno per partire i corsi minibasket

Si apre oggi la terza settimana di preparazione dell'Albese Volley in vista della nuova stagione in serie A2 femminile. Buone le risposte delle ragazze fino ad ora per la soddisfazione di coach Mauro Chiappafreddo e del presidente Graziano Crimella presente in palestra ad osservare il lavoro: "Sono soddisfatto della dedizione e dell'allegria che vedo dal gruppo. Continuiamo con questo spirito....". Ricordiamo che mercoledì 14 settembre si apre la serie delle amichevoli precampionato: in programma nel pomeriggio il primo allenamento congiunto a Monza contro la compagine locale di serie A1.

Tornano i corsi Minibasket ad Albese

Buone nuove in casa Albese arrivano anche dal suo settore giovanile. Ormai tutto è pronto per il via dei nuovi corsi di Minivolley che scatteranno il 20 settembre. I corsi sono aperti a tutti i bimbi e bimbe nati dal 2012 al 2016 e si svolgeranno ad Albese presso la palestra Roncaldier il martedì dalle ore 17.30 alle 19.30 (nati 2015-16) e il giovedì presso la palestra Pedretti dalla ore 18-alle 20 (nati 2012-13- 14). Per info e iscrizioni rivolgersi al tel. 3388108068 (responsabile Maurizia).