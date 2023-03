Albese Volley: è iniziata la seconda fase del campionato di serie A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam torna in palestra per preparare l'esordio in Poule Salvezza

Dopo la sosta e il turno di riposo osservato nel fine settimana scorso, l'Albese Volley è tornata in palestra per preparare il suo ritorno in campo e l'esordio nella poule salvezza in programma domenica 19 marzo a Casnate contro l'Assitec Sant'Elia (ore 17 al Palafrancescucci) che ha debuttato nel 1° turno vincendo in casa contro l'Emilbronzo 2000 Montale al tie break per 3-2. Dopo i risultati del primo turno la Tecnoteam guarda la classifica della seconda fase dall'alto dei suoi 28 punti davanti a tutti ma vuole ripartire con il piede giusto

Ricordiamo che la Pool Salvezza stabilirà le sei squadre retrocesse in B1. Un girone con undici squadre che disputeranno gare di andata e ritorno contro le avversarie dell'altro girone non incontrate in precedenza ma mantenendo i punti conquistati nella stagione regolare. Al termine delle dodici giornate, le ultime sei squadre in classifica saranno retrocesse in B1.

Risultati del 1° turno della Pool salvezza

Club Italia-Anthea Vicenza Volley 3-0 (25-21, 28-26, 25-22)

Orocash Lecco-Desi Shipping Akademia Messina 3-0 (25-14, 26-24, 25-21)

Seap-Sigel Marsala-D&a Esperia Cremona 3-2 (25-21, 20-25, 15-25, 28-26, 18-16)

Assitec Volleyball Sant’Elia-Emilbronzo 2000 Montale 3-2 (24-26, 25-22, 25-23, 19-25, 15-9)

3m Pallavolo Perugia-Chromavis Eco Db Offanengo 0-3 (21-25, 22-25, 17-25)

HA RIPOSATO: TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO

Classifica aggiornata della Pool Salvezza

Tecnoteam Albese Volley Como 28; Orocash Lecco, D&a Esperia Cremona 25; Chromavis Eco Db Offanengo 24; Emilbronzo 2000 Montale 22; Anthea Vicenza Volley 21; Assitec Volleyball Sant’Elia 17; Seap-Sigel Marsala, Desi Shipping Akademia Messina 14; Club Italia 12; Pallavolo Perugia 9.

Calendario del 2° turno della Pool Salvezza

Sabato 18 marzo

Chromavis Eco Db Offanengo – Seap-Sigel Marsala

Anthea Vicenza Volley – Orocash Lecco

Domenica 19 marzo ore 17

Tecnoteam Albese Volley Como – Assitec Volleyball Sant’Elia

Desi Shipping Akademia Messina – Club Italia

Emilbronzo 2000 Montale – 3m Pallavolo Perugia

RIPOSA: D&A ESPERIA CREMONA