Albese Volley la Tecnoteam vince anche oltre confine: è suo il triangolare "Città di Lugano"

Pre season pallavolo donne

Albese Volley prosegue a gonfie vele il precampionato della squadra brianzola di serie A1 donne.

Albese Volley prosegue a gonfie vele il precampionato della squadra brianzola di serie A1 donne.

Albese Volley soddisfatto coach Cristiano Mucciolo:"Contento delle vittorie ma teniamo i piedi per terra e continuiamo a lavorare"

Continua a gonfie vele e a suon di vittorie il precampionato dell'Albese Volley. La Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo infatti nel weekend scorso ha partecipato e vinto l '11° Torneo internazionale Città di Lugano che si è svolto sabato 25 settembre presso la palestra delle scuole elementari Lambertenghi. Il torneo intitolato alla memoria di Marco Borradori, sindaco di Lugano tragicamente scomparso ad agosto, si è rivelato un interessante triangolare in cui la Tecnoteam di coach Mucciolo ha battuto nel match inaugurale le padroni di casa del Volley Lugano per 3-0 e poi ha concesso il bis poco dopo nella seconda gara superando per 2-1 anche il TS Volley Düdingen formazione della Svizzera tedesca finalista per il titolo nell'ultimo anno.

Il tabellino di Tecnoteam-Volley Lugano 3-0

Parziali 25-18, 25-20, 25-22

Il tabellino di Tecnoteam- TS Volley Düdingen. 2-1

Parziali: 25-23; 22-25; 25-21

le parole di coach Cristiano Mucciolo