Albese Volley: la Tecnoteam vince in rimonta con Montecchio e sogna ancora i playoff

San Valentino dolcissimo per l'Albese Volley che ieri ha centrato la sua terza vittoria nel 4° turno di Poule Promozione battendo a Casnate per 3-1 il Montecchio e tenendo vivo il sogno di accedere ai playoff. Partita non facile per le ragazze di coach Mauro Chiappafreddo che dopo aver perso il primo set hanno però cambiato marcia andando a imporsi in progressione davanti al loro pubblico.

La Tecnoteam sale così a quota 40 punti avvicinandosi a sole 4 lunghezze a Cremona che si mantiene in quinta posizione. La squadra albesina tornerà in campo proprio ospite della Cremonaufficio Esperia Cremona in quello che sarà uno scontro diretto cruciale il 25 febbraio prossimo.

Il tabellino Tecnoteam Albese - Ipag S.lle Ramonda Montecchio 3-1

Parziali (23-25 25-10 25-23 25-11)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 7, Meli 12, Nicolini 1, Bulaich Simian 22, Veneriano 7, Zatkovic 14, Fiori (L), Zanotto 1, Patasce. Non entrate: Bernasconi, Brandi, Radice. All. Chiappafreddo.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 3, Bellia 9, Botezat 9, Mangani 3, Arciprete 13, Caruso 8, Napodano (L), Gabrielli 3, Pandolfi 3, Gueli (L), Malvicini. Non entrate: Mazzon. All. Buonavita.

ARBITRI: Marconi, Galteri

Risultati del 4° turno Poule Promozione serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Lpm Bam Mondovi’ 3-1 (25-20, 25-27, 25-18, 25-22)

Futura Giovani Busto Arsizio-Cremonaufficio Esperia Cremona 3-0 (25-12, 25-23, 25-19)

Tecnoteam Albese Volley Como-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3-1 (23-25, 25-10, 25-23, 25-11)

Citta’ Di Messina-Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (25-12, 17-25, 28-26, 25-19)

Cda Volley Talmassons Fvg-Omag-Mt San Giovanni In M.No 2-3 (25-20, 23-25, 25-21, 23-25, 5-15)

Classifica Poule Promozione serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 61 (21 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 55 (18 – 4); Citta’ Di Messina 49 (17 – 5); Cbf Balducci Hr Macerata 46 (17 – 5); Cremonaufficio Esperia Cremona 44 (14 – 8); Omag-Mt San Giovanni In M.No 41 (14 – 8); Cda Volley Talmassons Fvg 41 (14 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 40 (13 – 9); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 8); Lpm Bam Mondovi’ 33 (11 – 11).

Programma del 5° turno Poule Promozione A2 donne

Domenica 25 febbraio ore 17.00