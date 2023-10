Albese Volley: la Tecnoteam vola in Sicilia per provare a sbancare la... Città di Messina

Archiviato il ko subito all'esordio contro al Futura Busto, l'Albese Volley è partita alla vlta della Sicilia dove domani, domenica 15 , alle 15 per il 2° turno del campionato di serie A2 femminile renderà visita alla Città di Messina che nel match inaugurale si è imposta a Padova per 2-3. Una sfida quindi delicata per la Tecnoteam come ha presentato alla vigilia coach Mauro Chiappafreddo:

"Certamente perché Messina è una squadra costruita per fare bene. molto quadrata in attacco, e lo ha dimostrato vincendo già il primo match. Per portare a casa dei punti dalla trasferta in Sicilia dobbiamo lavorare meglio in battuta ed essere più cinici. Siamo solo all'inizio ci sono ancora tante partite, noi siamo in una fase in cui ci stiamo conoscendo con le nuove. Stiamo lavorando tanto ma bisogna avere ancora pazienza".

Domani partita speciale per Valentina Brandi che torna a Messina in veste di ex di turno.

Programma del 2° turno del girone A serie A2 donne

Domenica 15 ottobre ore 15 Città Di Messina - Tecnoteam Albese Volley Como; ore 17 Futura Giovani Busto Arsizio - Sirdeco Volley Pescara, Volley Soverato - Cda Volley Talmassons Fvg, Vtb Fcredil Bologna - Bartoccini-Fortinfissi Perugia; lunedì 16 ore 20 Valsabbina Millenium Brescia - Nuvoli' Altafratte Padova.

Classifica del girone A serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio, Volley Soverato 3; Bartoccini-Fortinfissi Perugia, Citta' Di Messina, Cda Volley Talmassons Fvg 2; Vtb Fcredil Bologna 1, Nuvoli' Altafratte Padova, Valsabbina Millenium Brescia 1; Sirdeco Volley Pescara, Tecnoteam Albese Volley Como 0.