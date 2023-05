Albese Volley, la Tecnoteam vuole salutare i suoi tifosi con una vittoria contro Vicenza

Albese Volley: vigilia del 6° turno di ritorno della poule salvezza di serie A2 donne.

Si apre oggi il 5° turno di ritorno della Poule salvezza di serie A2 femminile che vedrà l'Albese Volley scendere in campo domani, domenica 7 maggio, alle ore 17 sul campo amico di Casnate contro l'Anthea Vicenza Volley. Di fatto sarà questa l'ultima gara interna stagionale per la Tecnoteam di coach Mauro Chippafreddo che così ha presentato l'impegno che arriva dopo tre sconfitte di fila.

"Domani ospitiamo Vicenza, squadra in cerca di punti salvezza. Noi, invece, cerchiamo di ritrovare il nostro assetto dopo i diversi acciacchi che ci hanno condizionato nell’ultimo periodo e che non ci hanno permesso di poterci allenare adeguatamente - ha detto - Da parte nostra faremo il massimo per chiudere al meglio la stagione in casa dando soddisfazione alla società e al pubblico che ci ha sempre sostenuto in tutta la stagione”.