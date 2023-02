Albese Volley, la Tecnotem torna a Casnate e cerca il tris vincente contro Olbia 

Albese Volley: torna in campo oggi il team brianzolo per il 6° turno di ritorno di A2 donne.

Albese Volley, coach Mauro Chiappafreddo: "La squadra sarda è forte ma noi stiamo bene e l'affrontiamo sulla scia delle ultime due vittorie"

Torna in campo questo pomeriggio nell'insolito orario delle 16.30 l'Albese Volley che per il 6° turno di ritorno del campionato di serie A2 femminile ospita a Casnate la Volley Hermaea Olbia per provare a continuare il suo buon momento. Obiettivo anche riscattare la brutta sconfitta dell'andata subita in Sardegna.

Così alla vigilia ha fotografato il match il coach della Tecnoteam Mauro Chiappafreddo: "Affrontiamo Olbia consapevoli di quello che possiamo fare e sulla scia delle ultime due vittorie centrate contro Offanengo e Cremona. Olbia è una squadra forte in attacco, gioca palla veloce ma dovremo arginarla con il nostro gioco. Una partita molto importante e chiedo per questo al nostro pubblico di continiare a sostenerci per essere il nostro uomo in più in campo".

Ricordiamo che la biglietteria del palazzetto di Casnate aprirà sempre un'ora e mezza prima della gara per l'acquisto diretto. Oggi apertura casse ore 15, la partita alle 16,30.

prezzi 8 euro intero e 5 ridotto (per ragazzi 12-18 anni ed Over65). Ingresso gratuito fino a 12 anni.

Programma del 6° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Sabato 4 febbraio due anticipi

Club Italia-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (19-25, 19-25, 19-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Orocash Lecco 3-1 (25-16, 27-25, 20-25, 25-20)

Le gare di oggi (ore 17)

Tecnoteam Albese Volley Como – Volley Hermaea Olbia Arbitri: Chiriatti-Lorenzin (in campo alle 16,30)

Bsc Materials Sassuolo – Itas Trentino Arbitri: Scotti-Mesiano

Chromavis Eco Db Offanengo – Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Cavicchi-Selmi

Emilbronzo 2000 Montale – D&a Esperia Cremona Arbitri: Somansino-Cruccolini

Classifica aggiornata del girone A serie A2 donne

Itas Trentino 36 punti (11 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 35 (12 – 4); Bsc Materials Sassuolo 32 (11 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 31 (10 – 6); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 5); Volley Hermaea Olbia 22 (8 – 8); Orocash Lecco 21 (7 – 9); D&a Esperia Cremona 19 (5 – 11); Tecnoteam Albese Volley Como 18 (7 – 9); Emilbronzo 2000 Montale 17 (6 – 10); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 11); Club Italia 9 (3 – 14).