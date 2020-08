Albese Volley l’ambiziosa Tecnoteam conosce le sue avversarie 2020/21

Albese Volley la federazione italiana pallavolo ha pubblicato i 4 raggruppamenti della serie B1 femminile.

Albese Volley la squadra di coach Cristiano Mucciolo è stata inserita nel girone B a 12 squadre, atteso il derby con la Picco Lecco

Aspettando il giorno del raduno ufficiale che avverrà lunedì 31 agosto, l’Albese Volley ha da poco conosciuto le sue avversarie del campionato di serie B1 femminile 2020/21. Il settore campionati della Fipav ha infatti ufficializzato poco fa i gironi dei campionato di serie B1 femminile che sarà diviso in quattro gironi da 12 squadre per un totale di 60 partecipanti in tutta Italia. La Tecnoteam Albese è stata inserita nel girone B con Don Colleoni Trescore, Costa Volpino, Almenno Volley, Abo Offanengo, Ostiano, Picco Lecco, Palau Capo d’orso, Orago, Novate, Visette ed Esperia Cremona. Un girone tosto per un campionato che vuole vedere protagonista ancora una volta la squadra di coach Cristiano Mucciolo. Tra le sfide più attese ovviamente il derby con la Picco Lecco.