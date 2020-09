Albese Volley: lo staff tecnico-dirigenziale della Tecnoteam 2020/21

Albese Volley prosegue la preparazione della prima squadra di B1 femminile.

Albese Volley tutti gli uomini del presidente Graziano Crimella per puntare in alto in questa nuova stagione

Dopo il raduno ufficiale e il via della preparazione continua a sudare l’Albese Volley 2020/21 sotto le regia di coach Cristiano Mucciolo e del suo vice Biffi, per poi affidarsi agli ordini del preparatore Giuliano Botta per un lavoro fisico. Ma oltre al gruppo squadra la nuova Tecnoteam per la stagione 2020/21 riparte da alcuni punti fermi. Lo staff tecnico e sanitario, ma anche i dirigenti che in prima fila hanno costruito la formazione per il campionato di serie B1 femminile che scatterà da novembre.

Questa la squadra dello staff tecnico-dirigenziale della Tecnoteam 2020/21

Cristiano Mucciolo head coach

Davide Biffi vice-allenatore

Giuliano Botta preparatore atletico

Luca Borgnolo assistente e scout

Martina Crimella è Fabio Sarra fisioterapisti

Graziano Crimella presidente

Gabriele Mozzanica Direttore sportivo

Veronica Landoni Team manager