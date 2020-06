Albese Volley Luca Borgnolo entra nello staff tecnico della Tecnoteam

Albese Volley nuovo arrivo in casa del club di serie B1 femminile.

Albese Volley il tecnico lecchese avrà il ruolo di scout e terzo allenatore

Non si ferma la costruzione della nuova Albese Volley che in vista del campionato di serie B1 femminile 2020/21 ha effettuato un altro inserimento. In squadra è stato ufficializzato il nuovo scout e terzo allenatore che assistere coach Cristiano Mucciolo. Si tratta di Luca Borgnolo che va a sostituire nello staff tecnico Gianluca Cuda. Borgnolo è un tecnico di grande esperienza e con un passato importante in varie categori1e. Lecchese soprannominato Calù, ha lavorato nel maschile e femminile ora è pronto per la nuova avventura ad Albese offerta dal presidente Crimella e dal Ds Mozzanica che lui ha voluto cogliere al volo.

Le prime parole di Luca Borgnolo all’Albese Volley

“Ciao a tutti, sono nato a Lecco nel lontano 20 Agosto 1965 ma sono di Mandello anche se ora abito a Lecco. Nell’ambiente del volley (oltre che a Mandello e limitrofi) molti mi conoscono anche come Calù (sarebbe Luca al contrario) soprannome che mi è stato affibbiato da ragazzo e che mi è rimasto fino ad oggi. Ho iniziato ad allenare alla Picco Lecco nel settore maschile quando avevo 21 anni e dopo poche stagioni da 2° allenatore sono diventato 1° allenatore della B2 per due stagioni. Poi ho iniziato la mia avventura al femminile andando ad allenare l’Eldor di Orsenigo e ci sono rimasto per molti anni durante i quali ho svolto il ruolo di 1° allenatore fino alla B1 (nel frattempo ci eravamo trasferiti a Cantù), di 2° allenatore fino alla A2, di Direttore Sportivo nella stagione in cui allenò Bosetti.

Poi sono tornato alla Picco Lecco versante femminile dove sono rimasto fino a tre stagioni fa per un totale di 13 anni nei quali partendo da una serie D in poco tempo siamo arrivati alla B2 dove nelle mie ultime due stagioni abbiamo sfiorato la promozione in B1.Per arrivare ai giorni nostri ho allenato una stagione l’Eldor in serie C, una stagione alla Brembo Volley di Mapello in B2 e la scorsa stagione sono stato fermo.Ora la voglia di far parte di una squadra importante mi ha spinto a scrivere al Presidente Crimella offrendomi per dare una mano in qualsiasi modo e quando mi è stato proposto di entrare a far parte dello staff ero incredulo per una proposta così importante: non ho potuto che accettare con grande entusiasmo. Il mio ruolo sarà quello di scout man e di terzo allenatore. Devo ammettere che il non avere mai fatto lo scout man mi mette un pò di ansia però mi impegnerò al massimo per essere pronto per la nuova stagione.

Sono felicissimo di entrare a far parte della famiglia della Tecnoteam Albese Volley perchè da avversario ed appassionato del volley l’ho sempre vista come una delle società meglio organizzate del territorio ed ho sempre avuto la sensazione che sia un ambiente sereno dove si possa lavorare molto bene. Ciao a tutti, vi aspetto in palestra a sostenerci”.