Albese Volley lunedì 31 agosto il raduno della Tecnoteam di B1 femminile

Sta per finire il conto ala rovescia e soprattutto la vacanza in casa dell’Albese Volley. Già perchè lunedì 31 agosto alle ore 18.30 presso la palestra Pedretti si svolgerà il raduno ufficiale della Tecnoteam in vista del prossimo campionato di serie B1 femminile. la squadra poi comincerà anche ad allenarsi sotto la regia dello staff del coach Cristiano Mucciolo. Intanto scalpitano non solo la prima squadra ma che il settore giovanile della CS Alba che a questo proposito sta ancora cercando giocatrici per completare l’organico per il prossimo campionato di Prima Divisione (nel ruolo palleggiatore) .Inoltre per definire il settore giovanile la società è anche alla ricerca di un allenatore per la squadra delle Under 13. Gli interessati possono rivolgersi direttamente alla vice presidente del club Maurizia Riva tel. 3388108068.