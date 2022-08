Albese Volley, Martina Veneriano è la nuova capitana della Tecnoteam: "Felice per questa responsabilità"

Albese Volley: si è aperta ufficialmente la stagione 2022/23 della squadra brianzola di A2 donne.

Albese Volley, la centrale ligure: "Mi metto a disposizione per aiutare il gruppo a diventare squadra e per provare ad alzare l'asticella"

L'Albese Volley ha aperto ufficialmente la sua nuova stagione 2022/23 e dopo il raduno di giovedì scorso presso il centro civico comunale, ha svolto la due giorni di test sotto la regia dello staff del nuovo coach Mauro Chiappafreddo con il preparatore atletico Matteo Ferrari. Tra le novità di questa stagione anche il nuovo capitano scelto dalla società e dallo staff. I gradi quest'anno saranno sulle spalle di Martina Veneriano la centrale ligure Veneriano alla seconda stagione in maglia Tecnoteam che avrà come vice la palleggiatrice Cecilia Nicolini.

Queste le prime parole da capitano di Veneriano: "Sono molto contenta ed emozionata. E' una responsabilità grande ma anche un vero piacere. Ora l'obiettivo è quello di far diventare il gruppo una squadra. E' una cosa che mi piace tantissimo e quindi mi metto a disposizione di staff e compagne per provare a fare qualcosina in più della bella stagione come quella passata. Secondo me si può sperare di fare qualcosa ancora meglio e su questo dobbiamo lavorare individualmente e di squadre per migliorare, cominciando da me per alzare sempre di più l'asticella".

La Tecnoteam Albese 2022/23

2 Veneriano Martina (centrale, confermata)

3 Bernasconi Giorgia (centrale, nuova)

4 Nicolini Cecilia (palleggiatrice, nuova)

6 Nicoli Claudia (palleggiatrice, nuova)

7 Cantaluppi valentina (banda, nuova)

8 Gallizioli Michela (centrali, confermata)

9 Federica Stroppa (opposta, nuova)

10 Cassemiro Mariana (banda, nuova)

11 Badini Beatrice (centrale, ritorno)

13 Pinto Chiara (banda, confermata)

15 Conti Alessia (opposta, nuova)

14 Rolando Elena (libero, ritorno)

17 Nardo Alice (banda, confermata)

18 Radice Elena (libero, nuova)

Staff tecnico 2022/23

Coach Mauro Chiappafreddo (nuovo)

Vice David Cardinali (confermato)

Assistente Davide Biffi (confermato)

Calendario pre campionato della Tecnoteam 2022/23

Mercoledì 14 settembre Vero Volley Monza-Albese

Sabato 17 settembre Albese-Legnano

Mercoledì 21 settembre Offanengo-Albese

Sabato 24 settembre Albese-Cabiate

Sabato 1 e domenica 2 ottobre Trofeo Bellomo di Busto Arsizio

Sabato 8 ottobre Albese-Brescia