Albese Volley marzo mese decisivo per l’ambiziosa Tecnoteam

Giovanili Alba ancora ferme per l’emergenza Covid

Novità, ma non positive, invece arrivano per il settore giovanile del Cs Alba che si deve nuovamente fermare con la provincia comasca che passa in zona arancione rafforzato. Dopo la recente riunione tra le società del territorio e la Federazione provinciale, vista la situazione attuale del paese e l’acutizzarsi dell’emergenza sanitaria, si è deciso per un nuovo stop precauzionale prima della ripartenza dei campionati prevista dalla Fip provinciale. Sospese quindi le gare del 6/7 marzo ed anche quelle del 13/14. Lunedì 15 marzo si svolgerà una nuova riunione per vedere se la situazione sarà migliorata e se si potrà tornare in campo almeno ad allenarsi.