Albese Volley, Mauro Chiappafreddo coach Tecnoteam: "Inizio impegnativo ma cercheremo di partire bene..."

Albese Volley: all'indomani della stesura del calendario di A2 2023/24 ecco il primo commento del tecnico.

All'indomani dalla pubblicazione del calendario 2023/24 di serie A2 femminile arrivano le prime reazioni in dal quartier generale dell'Albese Volley. A cominciare dal confermatissimo coach Mauro Chiappafreddo che ha così commentato:

"Prevedo una stagione intensa e con livello alto delle avversarie. Almeno 5/6 squadre attrezzate per fare bene. La Futura al debutto ? Inizio del torneo impegnativo visto che dopo Busto in casa avremo la trasferta insidiosa a Messina. Dobbiamo cercare di partire subito bene.....Dovremo dare il massimo per iniziare bene e poi sgomiteremo per avere un ruolo da protagonista nel torneo".