Albese Volley: missione compiuta dalla Tecnoteam che sbanca Padova e vola in Poule Promozione

Missione compiuta e festa grande per l'Albese Volley che vincendo ieri a Padova il penultimo turno di regular season ha, matematicamente, staccato il pass per la Poule Promozione di serie A2 femminile.

Obiettivo centrato quindi dalla Tecnoteam che ha confermato il suo momento magico superando anche la Nuvolì Altafratte Padova sul suo campo per 0-3 ma al termine di una gara comunque non facile né scontata.

Quando manca solo una gara, l'ultima domenica prossima in casa contro la capolista Perugia, la squadra di coach Mauro Chiappafreddo ha così consolidato il suo quinto posto in classifica allungando sulla Millenium Brescia ieri battuta a Bologna.

Per il terzo anno consecutivo la Tecnoteam ha centrato la salvezza per la gioia del suo presidente Graziano Crimella che l'ha voluta condividere via social:

"Voglio in questo momento ringraziare con tutto il cuore tutti. Le ragazze per averci creduto, lo staff con in testa coach Mauro per lo stesso motivo e per aver profuso uno sforzo enorme in questi mesi. Mia figlia Martina e Alessandro, i fisioterapisti per le ore passate sui lettini con le ragazze. Caterina Cialfi il medico per l’assistenza prestata. Gabriele per la sua professionalità e anche per averci sempre creduto. I volontari tutti: taraflex, service, addetti antincendio, addetti alla biglietteria, Cherubino addetto all’arbitro. Marco Romualdi addetto stampa per il grande lavoro svolto. Sandro Bertola per aver immortalato momenti belli e brutti. I tifosi tutti per averci sostenuto. Per ultimo e non meno importante, mia moglie, per avermi incitato e sostenuto nei momenti difficili. Ora ci aspetta, dopo l’ultima partita con Perugia, il girone di playoff dove sono certo ci toglieremo ancora qualche soddisfazione".