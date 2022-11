Albese Volley: si è giocato ieri il 4° turno d'andata del campionato di Serie A2 donne.

Albese Volley: momento no per la Tecnoteam battuta in casa anche da Offanengo

Non è un inizio di campionato facile per l'Albese Volley che ieri sera è incappata nel secondo ko di fila , il terzo complessivo nel 4° turno d'andata del girone A di serie A2 femminile. Ieri sul campo amico di Casnate la Tecnoteam è stata battuta nettamente per 0-3 dalla matricola Offanengo che si è confermata in grande condizione. Ora in casa Tecnoteam c'è bisogno di archiviare in fretta questo nuovo stop e concentrarsi sul prossimo impegno ancora in casa domenica sera contro l'Esperia Cremona per voltare pagina e ricominciare a muovere la classifica che la vede sul fondo.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY - CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 0-3 Parziali 19-25, 23-25, 17-25

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nardo 2, Veneriano 8, Stroppa 9, Cassemiro 4, Gallizioli 5, Nicolini 3, Rolando (L), Pinto 6, Cantaluppi 2, Conti 1, Bernasconi, Nicoli. Non entrate: Badini, Radice (L). All. Chiappafreddo.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Trevisan 14, Anello 16, Martinelli 12, Bartesaghi 10, Cattaneo 7, Galletti 2, Porzio (L), Anello 2, Pinali, Casarotti. Non entrate: Marchesi, Menegaldo, Tommasini (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Kronaj, Marigliano

Risultati del 4° turno d'andata girone A serie A2 femminile

Mercoledì 9 novembre ore 20.30

Itas Trentino-Lpm Bam Mondovi’ 3-0 (25-21, 25-21, 25-17)

Futura Giovani Busto Arsizio-Bsc Materials Sassuolo 3-2 (25-18, 28-26, 27-29, 21-25, 15-11)

Tecnoteam Albese Volley Como-Chromavis Eco Db Offanengo 0-3 (19-25, 23-25, 17-25)

Emilbronzo 2000 Montale-Club Italia 3-1 (18-25, 26-24, 25-20, 27-25)

Orocash Lecco-Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (25-27, 19-25, 14-25)

U.S. Esperia Cremona-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-16, 25-23, 25-22)

Classifica girone A serie A2 femminile

Valsabbina Millenium Brescia 10 (3 – 1); U.S. Esperia Cremona 9 (3 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 8 (3 – 1); Bsc Materials Sassuolo 8 (3 – 1); Volley Hermaea Olbia 8 (3 – 1); Chromavis Eco Db Offanengo 6 (2 – 2); Lpm Bam Mondovi’ 6 (2 – 2); Itas Trentino 5 (1 – 3); Emilbronzo 2000 Montale 4 (1 – 3); Club Italia 3 (1 – 3); Orocash Lecco 3 (1 – 3); Tecnoteam Albese Volley Como 2 (1 – 3);

Programma del 5° turno d'andata girone A serie A2 femminile

Sabato 12 novembre ore 16 Club Italia – Itas Trentino

Domenica 13 ore 17

Valsabbina Millenium Brescia – Lpm Bam Mondovi’

Tecnoteam Albese Volley Como – U.S. Esperia Cremona

Bsc Materials Sassuolo – Volley Hermaea Olbia (13-11-2022 18:00)

Emilbronzo 2000 Montale – Orocash Lecco

Chromavis Eco Db Offanengo – Futura Giovani Busto Arsizio