Albese Volley Mucciolo coach Tecnoteam: "Siamo la squadra rivelazione? Orgogliosi ma con i piedi per terra"

News pallavolo femminile

Albese Volley "Siamo contenti del cammino fatto ma sappiamo bene che dobbiamo continuare a cominciare da Modica"

Dopo la sosta forzata osservata nel weekend scorso, l'Albese Volley è tornata in palestra ad allenarsi e a preparare il prossimo impegno di campionato che la vedrà protagonista nell'anticipo del 6° turno di ritorno di A2 in Sicilia sabato 29 gennaio ospite a Modica. Dopo le sedute a Merone, giovedì e venerdì la rifinitura sarà svolta alla palestra Pedretti per poi volare già in giornata a Modica dove sabato si giocherà alle ore 15.30. Fa il punto alla ripresa in casa Tecnoteam il coach Cristiano Mucciolo:

"Se non succede nulla speriamo di poter rivivere un campionato normale già dal prossimo weekend. Ma ci attende un febbraio intenso con i recuperi: stiamo cercando di incastrare le tre gare rinviate . Spero di recuperarle tutte nel mese di febbraio per poter fare l'ultima parte di campionato senza gare infrasettimanali per poi preparare il rush finale. Molti ci indicano come rivelazione? Sono abbastanza d'accordo e felice di questo titolo che ci siamo guadagnati sul campo. Siamo una neopromossa che sta facendo bene ma restiamo anche con i piedi per terra cercando di pensare partita dopo partita e a fare il meglio possibile ben sapendo quello che è il nostro obiettivo. Siamo felici e orgogliosi ma non gongoliamo perché siamo coscienti della strada che abbiamo intrapreso e che dobbiamo continuare a fare".

Già a partire dalla prossima tappa a Modica.

Programma del 6° turno di ritorno girone B serie A2 femminile

Sabato 29 gennaio ore 15:30

Egea Pvt Modica – Tecnoteam Albese Volley Como

Sabato 29 gennaio ore 16:00

Club Italia Crai – Lpm Bam Mondovi’

Domenica 30 gennaio ore 15:30

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Domenica 30 gennaio ore 17:00

Anthea Vicenza – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Cda Talmassons – Ranieri International Soverato

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

La nuova classifica Girone B serie A2 femminile

.Cda Talmassons 32*; Eurospin Ford Sara Pinerolo 30**; Lpm Bam Mondovi’ 26***; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 26*; Tecnoteam Albese Volley Como 19***; Ranieri International Soverato 17***; Itas Ceccarelli Group Martignacco 17*; Club Italia Crai 13***; Anthea Vicenza 13***; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 5***; Egea Pvt Modica 3***.

*una partita in meno;

**due partite in meno;

***tre partite in meno.