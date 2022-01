Albese Volley nella giornata odierna Tecnoteam a riposo e spettatrice del girone B

pallavolo femminile news dai campi

Albese Volley rinviata infatti la sfida interna con Vicenza per Covid, il team di coach Mucciolo tornerà in campo il 29 gennaio a Modica

Domenica da spettatrice per l'Albese Volley che non scenderà in campo per il 5° turno di ritorno del campionato di serie A2 avendo dovuto rinviare la gara prevista a Casnate ieri contro l'Anthea Vicenza per alcuni casi di positività al Covid riscontarti nel gruppo squadra veneto. E questa è stata l'unica partita rinviata nel girone B che infatti gioca il resto del cartellone nella giornata odierna e di cui la Tecnoteam sarà appunto spettatrice interessata. La squadra di Albese però ieri ha continuato ad allenarsi a Casnate agli ordini di coach Cristiano Mucciolo in vista del prossimo impegno di campionato previsto per sabato 29 gennaio e valido per il 6° turno di ritorno ospite del fanalino di coda Modica. E tra uno scambio e l'altro le ragazze albesine hanno avuto modo di inviare pubblicamente i loro speciali auguri di buon compleanno al presidentissimo Graziano Crimella sempre al loro fianco.

Programma del 5° turno ritorno del girone B di serie A2 donne

Sabato 22 gennaio ore 18

Tecnoteam Albese Volley Como – Anthea Vicenza RINVIATA

Domenica 23 gennaio ore 17

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Lpm Bam Mondovi’

Egea Pvt Modica – Ranieri International Soverato

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Club Italia Crai

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Riposa: CDA Talmassons

La classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne



Cda Talmassons 32; Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*; Lpm Bam Mondovi’ 26*; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24; Tecnoteam Albese Volley Como 19*; Ranieri International Soverato 14*; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11*; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*; Egea Pvt Modica 3*.