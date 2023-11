Albese Volley: niente da fare per la Tecnoteam che si arrende  alla capolista Perugia per 3-0

Niente da fare per l'Albese Volley che ieri nell'anticipo del 9° turno, ultimo d'andata di serie A2 femminile si è arresa sul campo della capolista Bartoccini-Fortinfissi Perugia. La prima della classe non ha fatto sconti alla Tecnoteam e si è imposta con un secco 3-0 mantenendo imbattibilità e primato solitario. La squadra albesina di coach Mauro Chiappafreddo al giro di boa chiude così al sesto posto a quota 12 punti e ora si concentra sul prossimo difficile impegno di domenica 26 sul campo della Futura Busto Arsizio che all'andata si impose per 0-3 a Casnate.

Questo il commento di coach Mauro Chiappafreddo alla gara di ieri:

"Ci abbiamo provato, ma ci siamo imbattuti contro una ottima squadra che fin qui non ha mai perso. Abbiamo provato a forzare molto in battuta e avremmo potuto fare qualcosa di più nel secondo set. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare quanto di buono siamo riusciti a fare e ad imporre il nostro gioco".

Il tabellino di Bartoccini Fortinfissi Perugia - Tecnoteam Albese: 3-0

Parziali: 25-28; 25-21; 25-24

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Cogliandro 9, Ricci 4, Kosareva 4, Bartolini 10, Montano Lucumi 21, Traballi 7, Lillacci (L), Viscioni 2, Atamah 1, Messaggi 1, Sirressi, Braida, Turini ne. All. Giovi.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini, Meli 10, Veneriano 4, Bulaich 9, Longobardi 7, Zatkovic 5, Patasce 1, Fiori libero. Ne Zanotto, Bernasconi, Brandi e Radice. Coach Chiappafreddo.

Risultati del 9° turno ultimo d'andata girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-18, 25-21, 25-14)

Cda Volley Talmassons Fvg-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (25-27, 19-25, 25-17, 25-17, 15-12)

Futura Giovani Busto Arsizio-Citta’ Di Messina 3-1 (25-14, 12-25, 25-18, 25-14)

Vtb Fcredil Bologna-Volley Soverato 3-1 (25-16, 17-25, 27-25, 25-18)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Sirdeco Volley Pescara 0-0 Non ancora disputata

Classifica girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 25, Futura Giovani Busto Arsizio 22; Cda Volley Talmassons Fvg 19; Citta’ Di Messina 18; Valsabbina Millenium Brescia 16; Tecnoteam Albese Volley Como 12; Vtb Fcredil Bologna 11; Volley Soverato 7; Nuvoli’ Altafratte Padova 1; Sirdeco Volley Pescara 0.

Programma del 10° turno, 1° di ritorno girone A serie A2 donne

Sabato 25 novembre ore 20.30 Vtb Fcredil Bologna – Cda Volley Talmassons Fvg; domenica 26 ore 17

Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini-Fortinfissi Perugia, Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley Como, Città Di Messina – Nuvolì Altafratte Padova, Volley Soverato – Sirdeco Volley Pescara.