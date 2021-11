Albese Volley nuova grande vittoria casalinga per la Tecnoteam che si conferma in crescita

Pallavolo femminile risultati

Albese Volley la squadra di coach Cristiano Mucciolo ieri ha superato con un netto 3-0 l'Itas Ceccarelli Group Martignacco

Vittoria netta e convincente per l'Albese Volley che ieri in occasione del 9° turno d'andata del campionato di volley femminile di serie A2 si è sbarazzata con autorità dell'Itas Ceccarelli Group Martignacco con un eloquente 3-0. Prova in crescendo della squadra diretta da coach Cristiano Mucciolo che si conferma in ascesa e ora è salita a quota 13 punti agganciando proprio il Martignacco. Tecnoteam che tornerà in campo domenica prossima quando renderà visita alla seconda forza del girone B la Lpm Bam Mondovì .

IL TABELLINO di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY- ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO 3-0 parziali 25-17; 25-21; 25-14

TECNOTEAM ALBESE: Cialfi 2, Oikonomidou 20; Veneriano 8, Gallizioli 6, Zanotto 10, Pinto 4, De Nardi Libero, Nardo 10, Baldi, Mocellin ne, Lualdi ne, Ghezzi ne, Scurzoni ne, Bocchino ne. Coach Mucciolo, vice Cardinali (Punti totali 61, battute vincenti 5, battute sbagliate 4, muri 13)

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Carraro, Modestino 5, Milana 9, Rossetto 7, Pascucci 10, Mazzoleni 4, Barbagallo Libero, Eckl 6, Zorzetto 3, Cortella, Tellone, Ghibaudo ne. Coach Gazzotti, vice Rusalen. (Punti totali 44, battute vincenti 3, battute sbagliate 8, muri 6)

Arbitri: Pristerà di Torino e Brunelli di Falconara Marittima.

I risultati del 9° turno d'andata girone B

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 3-0 (25-11, 25-16, 25-12)

Ranieri International Soverato-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (15-25, 16-25, 21-25)

Talmassons-Club Italia 3-1 (23-25, 25-17, 25-20, 25-11)

Tecnoteam Albese Volley Como-Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-0 (25-17, 25-22, 25-14)

Anthea Vicenza-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3-1 (21-25, 25-15, 25-16, 25-17)

Riposa: Egea PVT Modica

CLASSIFICA del girone B

Cda Talmassons 21; Lpm Bam Mondovi’ 20; Eurospin Ford Sara Pinerolo 20; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18; Itas Ceccarelli Group Martignacco, Tecnoteam Albese Volley Como 13; Ranieri International Soverato 11; Anthea Vicenza 10; Club Italia Crai 5; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4; Egea Pvt Modica 0.

Programma del 10° turno d'andata del girone B

Dom 28/11 ore 17:00

Lpm Bam Mondovi’ – Tecnoteam Albese Volley Como

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Cda Talmassons

Anthea Vicenza – Ranieri International Soverato

Egea Pvt Modica – Club Italia Crai (ore 15:30)