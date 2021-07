Albese Volley, nuovo tris di importanti conferme per la Tecnoteam 2021/22

Albese Volley: altri rinnovi attesi sono stati annunciati dal club brianzolo di A2 femminile.

Albese Volley Michela Gallizioli, Alice Bocchino e la giovane Federica Ghezzi ancora a disposizione del team di coach Mucciolo

Il tempo di comunicare il secondo colpo in entrata che porta il nome di Martina Veneriano ed ecco che l'Albese Volley ha annunciato un tris di conferme importanti per il roster che parteciperà al campionato di serie A2 femminile 2021/22. Il presidente Graziano Crimella ed il direttore sportivo Mozzanica in queste ultime ore hanno comunicato di aver rinnovato gli accordi con Michela Gallizioli (centrale, secondo anno ad Albese), con la banda Alice Bocchino (terza stagione in maglia Cs Alba) e con la giovane Federica Ghezzi (libero, seconda stagione). Altre tre grandi protagoniste della promozione in A2 quindi sono riconfermate nell'organico che sarà ancora diretto da coach Cristiano Mucciolo e che vanno ad aggiungersi alle già confermate Caterina Cialfi al palleggio e la banda Carlotta Zanotto oltre come detto ai primi di acquisti Chiara Pinto e Martina Veneriano. Grande soddisfazione tra dirigenza staff e tifosi della Tecnoteam che di fatto sta prendendo sempre più forma anche se sono attese nelle prossime ore altre novità per completare la squadra che giocherà la serie A2 2021/22.