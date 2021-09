Albese Volley oggi allenamento congiunto per la Tecnoteam contro Club Italia a Milano 

Albese Volley dopo il weekend riprende la preparazione del club brianzolo di serie A2 femminile.

Albese Volley sarà questo il secondo test amichevole dopo quello svolto venerdì a Novara contro la Igor di serie A1

Inizia oggi una nuova settimana di lavoro per l'Albese Volley verso l'atteso debutto nel campionato di serie A2 femminile che avverrà ufficialmente il 10 ottobre sul campo del Soverato. La ripresa è di quelle forti visto che la squadra di coach Mucciolo e del suo staff formato dagli assistenti Cardinali e Monti, svolgerà questa mattina una seduta di allenamento in palestra per riprendere il ritmo dopo il weekend mentre nel tardo pomeriggio si trasferirà a a Milano dove sosterrà un test amichevole ospite del Club Italia formazione che la Tecnoteam affronterà anche in campionato già al secondo turno. Do fatto quello di oggi sarà il secondo allenamento congiunto per il team di Albese dopo che già venerdì scorso aveva svolto una prima uscita a Novara contro le ragazze della Igor Volley, club di serie A1 che si è rivelato un utile test per la soddisfazione di tutto lo staff tecnico di coach Cristiano Mucciolo. Dopo questo primo allenamento congiunto la squadra è stata poi ospite a cena del presidente Graziano Crimella, un'occasione per gare sempre più gruppo e conoscersi meglio anche fuori dal campo.

Il roster completo della Tecnoteam 2021/22

1 Federica Ghezzi (libero)

2 Martina Veneriano (centrale)

3 Anna Lualdi (palleggio)

4 Caterina Cialfi (palleggio)

6 Sara Scurzoni (centrale)

7 Giulia De Nardi (libero)

8 Michela Gallizioli (centrale) 9 Alice Bocchino (banda) 10 Carlotta Zanotto (banda) 11 Maria Oikonomidou (opposto) 12 Irene Baldi (banda/opposto)