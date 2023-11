Albese Volley: oggi la Tecnoteam alle 15.30 apre l'ultimo turno d'andata rendendo visita alla capolista Perugia

Sarà l'Albese Volley ad aprire il 9° turno, ultimo d'andata di serie A2 femminile, oggi pomeriggio alle 15.30 quando renderà visita alla capolista del girone A l'imbattuta Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Una sfida ardua per la Tecnoteam che però è arrivata in pullman in Umbria sulla scia del rotondo successo ottenuto domenica in casa contro Padova.

Chi vivrà la partita odierna con un'emozione speciale è la giovane Giulia Patasce che torna a Perugia da ex visto che è cresciuta sportivamente nelle giovanili della Bartoccini per arrivare anche in prima squadra.

"Sono molto contenta di tornare nella mia Perugia e nella società con la quale ho avuto la fortuna di iniziare la carriera. È sempre una grande emozione giocare al Palabarton e rivedere volti amici. Sappiamo che Perugia è una squadra solida e costruita per obiettivi importanti ma noi siamo cariche e scenderemo in campo per dare il massimo cercando di portare a casa quanti più punti possibili".

La partita contro Perugia apre di fatto per la Tecnoteam un trittico tosto contro le prime della classe che proseguirà domenica 26 a Busto contro la Futura e domenica 3 dicembre in casa contro Messina.

Programma del 9° turno del girone A serie A2 donne

Mercoledì 22 novembre ore 15.30 Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Tecnoteam Albese Volley, ore 20.30 Cda Volley Talmassons Fvg – Valsabbina Millenium Brescia, Futura Giovani Busto Arsizio – Citta’ Di Messina, Vtb Fcredil Bologna – Volley Soverato; giovedì 23 ore 20.30 Nuvolì Altafratte Padova – Sirdeco Volley Pescara.

Classifica del girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 22 (8 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 20 (7 – 1); Citta’ Di Messina 18 (6 – 2); Cda Volley Talmassons Fvg 17 (6 – 2); Valsabbina Millenium Brescia 15 (5 – 3); Tecnoteam Albese Volley 12 (4 – 4); Vtb Fcredil Bologna 8 (2 – 6); Volley Soverato 7 (2 – 6); Nuvolì Altafratte Padova 1 (0 – 8); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 8).