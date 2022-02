Albese Volley oggi la Tecnoteam, già salva, va all'assalto del Soverato per blindare il quinto posto

News pallavolo femminile

Tempo di recuperi nel girone B del campionato di serie A2 donne.

Albese Volley tempo dj recuperi nel girone B del campionato di serie A2 donne.

Albese Volley scontro diretto delicato per la squadra di coach Mucciolo che all'andata perse all'esordio per 3-0

Tempo di recuperi nel girone B di serie A2 femminile anche per l'Albese Volley che con la salvezza già in tasca oggi alle ore 18 torna in campo tra le mura amiche di Casnate per ospitare il Ranieri International Soverato. L'occasione per la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo in caso di vittoria di garantirsi il quinto posto in chiave griglia playoff e spostare come ha detto alla vigilia proprio il tecnico albesino l'asticella un pò più in alto. E poi c'è da "vendicare la sconfitta subita all'esordio per 3-0 il 10 ottobre scorso... ma ora è un'altra Tecnoteam.

Per la gara di questa sera a Casate i biglietti sono direttamente alla cassa del palazzetto: apertura ore 16,30. Prezzi 8 euro intero, 5 ridotto. Accesso sulle tribune con mascherina FFP2 e Super Green Pass.

Recupero 1° turno di ritorno girone B

Mercoledì 23 febbraio ore 18

Tecnoteam Albese- Ranieri International Soverato

ARBITRI: Nava-Marigliano

Recupero 2° turno di ritorno girone B

Mercoledì 23 febbraio

ore 17 Modica-catania

Ore 20 Pinerolo-Mondovì

Recupero 3° turno di ritorno girone B

Mercoledì 23 febbraio ore 18.30

Anthea Vicenza-Cliub Italia

La classifica aggiornata del girone B Serie A2 Femminile

Eurospin Ford Sara Pinerolo 43; Cda Talmassons 43; Lpm Bam Mondovi’ 39; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32; Tecnoteam Albese Volley Como 29; Ranieri International Soverato 25; Itas Ceccarelli Group Martignacco 25; Club Italia Crai 18; Anthea Vicenza 17; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 13; Egea Pvt Modica 4.

Programma del 10° turno di ritorno del girone B di serie A1 femminile

Domenica 27 febbraio ore 17

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovi’

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Cda Talmassons – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Ranieri International Soverato – Anthea Vicenza (16:00)

Club Italia Crai – Egea Pvt Modica (15:30)

RIPOSA: RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA