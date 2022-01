Albese Volley oggi la Tecnoteam torna in campo dopo un mese e ospita la capolista Talmassons

News di pallavolo femminile

Albese Volley torna in campo alle 17 la squadra brianzola per il 3° turno di ritorno A2 donne.

Albese Volley Caterina Cialfi: "Partita complicata contro una squadra forte ma l'incognita è ritrovare il ritmo dopo questo lungo stop"

L'attesa è finita e oggi dopo quasi un mese dall'ultima partita ufficiale (il 13 dicembre in Coppa Italia), l'Albese Volley torna in campo. La squadra diretta da coach Cristiano Mucciolo ospita a Casnate alle ore 17 la capolista Talmassons nell'unica gara in programma in questo 3° turno di ritorno del gironr B di serie A2 femminile fortemente condizionato dai rinvii per Covid. La stessa Tecnoteam ha dovuto rinviare ben due gare nel recente passato ma ora è pronta a tornare in campo davanti al suo pubblico (che dovrà seguire le nuove normative dei protocolli governativi e sanitari) come ha confermato alla vigilia Caterina Cialfi: "Stiamo bene dopo il rientro in palestra ma abbiamo lavorato bene anche se ci vuole un pò di tempo per ritrovare ritmo e condizione. Ora ci attende una partita molto complicata contro una squadra forte, la capolista Talmassons che non si è mai fermata e quindi avrà già un buon ritmo. Quindi sarà una gara difficile ma giochiamo nel nostro palazzetto davanti ai nostri tifosi. L'incognita è riuscire a tornare a giocare dopo quasi un mese di stop dall'ultima partita ufficiale". Ricordiamo che el match d'andata la Talmassons si impose per 3-0. Anche oggi nel corso della gara al palazzetto di Casnate sarà possibile acquistare il nuovo calendario 2022 della Tecnoteam il cui ricavato sarà devoluto a favore della Associazione Luce e Vita ODV.

Programma del 3° turno di ritorno del girone B di serie A2 donne

Domenica 9 gennaio ore 17

Tecnoteam Albese Volley – Cda Talmassons

Egea Pvt Modica – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio RINVIATA

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Lpm Bam Mondovi’ RINVIATA

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Ranieri International Soverato RINVIATA

Anthea Vicenza – Club Italia Crai RINVIATA

Riposa: Itas Ceccarelli Group Martignacco

La classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne



Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*; Cda Talmassons 29; Lpm Bam Mondovi’ 26*; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24; Tecnoteam Albese Volley Como 16*; Ranieri International Soverato 14*; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11*; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*; Egea Pvt Modica 3*.

*una partita in meno; **due partite in meno