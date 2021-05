Albese Volley oggi ultimo test per la Tecnoteam a Biella in vista dei playoff

Albese Volley nuovo allenamento congiunto per la squadra brianzola di B1 donne.

Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: “E’ importante tenere alta l’attenzione ed essere sempre sul pezzo come se fosse campionato”

Ultimo test pre playoff per la l’Albese Volley che oggi disputa un altro allenamento congiunto sul campo di Biella, pari categiria di B1 come sempre a porte chiuse. Dopo le amichevoli con Settimo Torinese, Trecate e le due con la Picco Lecco ecco un altro utile banco di prova per la Tecnoteam per mantenere il ritmo partita e oliare i meccanismi in preparazione del debutto ufficiale nei playoff che avverrà esattamente tra una settimana sabato 15 a Ostiano (gara di ritorno il 22 maggio ad Albese). Ricordiamo che la vincente di questa serie sfiderà nel secondo turno la vincente della serie Esperia Cremona-Visette Settimo Milanese. Un utile test voluto espressamente da coach Cristiano Mucciolo per tenere la sua Tecnoteam sul pezzo alla vigilia dei playoff.

Le parole di coach Cristiano Mucciolo.