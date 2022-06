Albese Volley ora è ufficiale: Beatrice Badini "come back" in maglia Tecnoteam

Albese Volley: nuovo importante colpo di mercato del club brianzolo di serie A2 donne.

Albese Volley: a distanza di un anno la centrale torna dopo l'esperienza negli Stati Uniti e la promozione in A2 con Cremona

Prende sempre più corpo la nuova Albese Volley che tra conferme, nuovi arrivi e ritorni eccellenti parteciperà al campionato di serie A2 femminile 2022/23. E' di queste ore infatti l'annuncio del ritorno in maglia Tecnoteam della forte centrale Beatrice Badini che dopo due belle stagioni in gialloblù coronate con la grande promozione e in serie A2 era volata negli Usa ad Arizona State University fino a dicembre per poi chiudere l'ultima annata sportiva con l'Esperia Cremona in serie B1 dove ha messo a segno un'altra promozione in A2.

Così dopo Elena Rolando un'altra grande ex torna a vestire la maglia albesina e a rinforzare il roster che sarà affidato al neo-coach Mauro Chiappafreddo. Ricordiamo che l'annuncio di Badini segue gli innesti dell'opposta bresciana (classe 97) Federica Stroppa e della pari ruolo trentina classe 2003 Alessia Conti oltre che di quello iniziale dell'esperta palleggiatrice Cecilia Nicolini, le conferme delle due bande Alice Nardo e Chiara Pinto, delle centrali Michela Gallizioli e Martina Veneriano, il ritorno come detto del libero Elena Rolando.