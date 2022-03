Pallavolo femminile news

Albese Volley si è giocato ieri l'importante recupero Talmassons-Montecchio in serie A2 donne.

Albese Volley si è giocato ieri l'importante recupero Talmassons-Montecchio in serie A2 donne

Albese Volley ora è ufficiale la Tecnoteam si assicura il 4° posto e nei playoff sfiderà il Sassuolo

Ora è ufficiale: l'Albese Volley ha chiuso la regular season nel girone B del suo primo campionato di serie A2 femminile con un brillante quarto posto. La certezza è arrivata ieri sera dopo l'esito del recupero Talmassons-Montecchio che ha visto il successo delle locali per 3-0. Grazie a questo risultato la Tecnoteam termina a pari punti del Montecchio ma in virtù del miglior quoziente set a favore, si assicura il quartp posto nella griglia playoff che le permetterà di affrontare nel primo turno della seconda fase con il fattore campo a favore la serie contro la quinta classificata dell'altro girone che è Green Warriors Sassuolo. Sfida al meglio delle tre partite con l'eventuale bella da giocarsi a Casnate. Non male per la matricola Tecnoteam. Le date e gli orari sono ancora da definire ma i playoff scatteranno domenica 20 marzo con gara1. Intanto la squadra albesina agli ordini dello staff di coach Cristiano Mucciolo continua ad allenarsi per prepararsi al meglio all'appuntamento storico con i playoff. E per provare a conquistare un altro risultato speciale di una stagione già da ricordare.

Ultimi recuperi del girone B di Serie A2 donne

Recupero 10° turno mercoledì 9 marzo Cda Talmassons – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 3-0

Recupero 11° turno sabato 12 marzo Lpm Bam Mondovì – Cda Talmassons

Classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne

Eurospin Ford Sara Pinerolo 52; Cda Talmassons 46; Lpm Bam Mondovì 42; Tecnoteam Albese Volley Como , Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 35; Itas Ceccarelli Group Martignacco 28; Ranieri International Soverato 27; Anthea Vicenza 20; Club Italia Crai 19; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16; Egea Pvt Modica 7.