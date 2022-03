Albese Volley: "Ora pensiamo alla trasferta di Catania poi ci tufferemo nei playoff"

Pallavolo femminile News

Albese Volley "Affronteremo i playoff come un premo, con serenità ma anche agonismo e tenacia non certo per timbrare il cartellino"

Archiviata la sconfitta subita nel weekend a Casnate contro Mondovì, in casa dell'Albese Volley si è già proiettati sull'ultima gara di regular season in programma domenica 6 marzo alle ore 16 sul campo della Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania già battuta nel match d'andata con un secco 3-0. Nello spogliatoio Tecnoteam però coach Cristiano Mucciolo vuole fare il punto: "Dispiace per la sconfitta subita contro Mondovì perchè non abbiamo giocato la partita che volevamo fare ma veniamo da una lunga serie di gare e in più abbiamo trovato di fronte una squadra molto forte. Era veramente difficile trovare soluzioni soprattutto in attacco. Non ci è capitato spesso ma abbiamo qualche attenuante dai. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, ci dispiace per il nostro pubblico a cui però diamo appuntamento ai playoff. Ora c'è bisogno di qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie e affrontare l'ultima gara di stagione regolare a Catania che sarà impegnativa. Poi ci tufferemo nei playoff che per noi sono un premio e li affronteremo con la maggior serenità possibile ma anche con agonismo e tenecia perchè non li giocheremo solo per trimbare il cartellino".

Programma dell'ultimo turno 11° di ritorno regolare del girone B

Domenica 6 marzo ore 17

Egea Pvt Modica – Eurospin Ford Sara Pinerolo ore 15:30,

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Tecnoteam Albese Volley Como ore 16

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Ranieri International Soverato

Lpm Bam Mondovi’ – Cda Talmassons

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Club Italia Crai

Classifica Girone B

Eurospin Ford Sara Pinerolo 49; Cda Talmassons 43; Lpm Bam Mondovì 42; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, Tecnoteam Albese Volley Como 32; Ranieri International Soverato 27; Itas Ceccarelli Group Martignacco 25; Anthea Vicenza 20; Club Italia Crai 19; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16; Egea Pvt Modica 7.