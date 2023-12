Albese Volley: ottima Tecnoteam supera Pescara e ora pensa già alla sfida con la Millennium Brescia

Missione compiuta dall'Albese Volley che ieri ha centrato il suo secondo successo consecutivo superando in casa il fanalino di coda Sirdeco Volley Pescara con un netto 3-0. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per le ragazze della Tecnoteam che così salgono a quota 18 punti in classifica a 4 di distanza dal quinto posto occupato dalla Valsabbina Millenium Brescia.

E sabato prossimo all'antivigilia di Natale, ancora a Casnate la Tecnoteam ospiterà proprio la Valsabbina Millenium Brescia per quello che si annuncia con un vero duello frontale decisivo in chiave playoff.

Il tabellino di Tecnoteam Albese - Sirdeco Volley Pescara 3-0

Parziali: 25-19, 25-18, 25-12

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Bulaich Simian 10, Veneriano 5, Zatkovic 13, Longobardi 10, Meli 10, Nicolini 2, Fiori (L), Radice. Non entrate: Zanotto, Patasce, Bernasconi, Brandi. All. Chiappafreddo.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Formenti 3, Martinez Volskis 3, Casarotti, Bassi 8, Stellati 3, Tosic 15, Falcone (L), De Fabritiis 1, El Mahi, Cherepova. All. Pupi.

Risultati del 13° turno, 4° di ritorno serie A2 donne

Nuvoli’ Altafratte Padova-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0-3 (20-25, 17-25, 23-25)

Volley Soverato-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (17-25, 25-23, 24-26, 25-17, 15-13)

Citta’ Di Messina-Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (25-20, 22-25, 25-18, 25-21)

Futura Giovani Busto Arsizio-Vtb Fcredil Bologna 3-0 (25-20, 25-21, 25-17)

Classifica girone A serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 38 (13 – 1); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 37 (13 – 1); Città Di Messina 30 (10 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 25 (9 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 18 (6 – 7); Volley Soverato 12 (4 – 9); Vtb Fcredil Bologna 11 (3 – 10); Nuvoli’ Altafratte Padova 4 (1 – 12); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 13);

Programma del 14° turno, 5° di ritorno serie A2 donne

Sabato 23 dicembre ore 17.00: