Albese Volley parla Gabbiadini: “Felice di riprendere il bel percorso interrotto”

Albese Volley le prime parole di Angela Gabbiadini dopo la riconferma in maglia Tecnoteam.

A poche ore dalla conferma da parte dell’Albese Volley di Angela Gabbiadini per la prossima stagione di serie B1 femminile sono arrivate anche le prime dichiarazioni della forte schiacciatrice bergamasca che così vestirà ancora la maglia numero 6 della Tecnoteam con l’obiettivo dichiarato di continuare nel 2020/21 quanto si era interrotto dall’emergenza Coronavirus a febbraio.

Le aspettative sono alte e sono prontissima a dare tutta me stessa per non deluderle, non vedo l’ora di ritornare in palestra a lavorare per i nostri obiettivi, sono sicura che torneremo a divertirci insieme come abbiamo fatto negli scorsi mesi.

FORZA ALBESE !!”