Albese Volley: prosegue la preparazione della squadra brianzola in vista del campionato di A2 donne.

Albese Volley: per la Tecnoteam domani terzo test ospite del Club Italia per oliare ulteriormente i meccanismi

Prosegue a ritmo serrato la preparazione dell'Albese Volley in vista del debutto in campionato di serie A2 programmata per il 23 ottobre in casa contro la Picco Lecco. Manca un mese all'esordio ma la Tecnoteam continua a lavorare e domani tornerà in campo presso il Centro Pavesi di Milano per disputare il suo terzo test amichevole contro la pari classifica del Club Italia. Fischio d'inizio previsto per le 17. Sarà questa come detto la terza uscita stagionale dopo i positivi primi due test giocati e vinti a Monza contro il Vero Volley e al PalaFrancescucci di Casnate contro il Legnano.

Soddisfatto di queste due prime uscite coach Mauro Chiappafreddo: "Sono contento perchè stiamo lavorando bene, intensamente e contento per le ragazze che si stanno impegnando tanto. Domani giochiamo contro Club Italia per oliare i nostri meccanismi che stanno crescendo giorno dopo girono".

Soddisfatto anche il presidente Graziano Crimella che sta seguendo da vicino la preparazione della Tecnoteam: "Vedo entusiasmo e tanta voglia di fare e questo è un buon segnale.Si sono viste anche belle cose in campo negli allenamenti congiunti svolti a Monza e contro il Legnano: faccio i complimenti a staff e giocatrici. Ai tifosi ripeto: ci divertiremo anche quest'anno, stateci vicino".

Calendario pre campionato della Tecnoteam 2022/23

Mercoledì 14 settembre Vero Volley Monza-Albese 1-3

Sabato 17 settembre Albese-Legnano 4-0

Giovedì 22 settembre ore 17 Team Italia-Albese

Sabato 24 settembre Albese-Cabiate

Sabato 1 e domenica 2 ottobre Trofeo Bellomo di Busto Arsizio

Sabato 8 ottobre Albese-Brescia