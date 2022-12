Albese Volley: oggi si apre il girone di ritorno del campionato di serie A2 donne.

Albese Volley: per la Tecnoteam giro di boa con il derby a casa della Picco Lecco

Festività in campo per l'Albese Volley che dopo essersi allenata anche il giorno di Natale oggi apre il girone di ritorno del campionato di serie A2 femminile rendendo visita alla Picco Lecco alle ore 17. L'ultima gara del 2022 regala infatti un derby sempre sentito che mette in palio punti preziosi. La Tecnoteam da parte sua vuole riscattare l'ultima sconfitta subita a Sassuolo per 3-1 e anche "vendicare" il ko subito all'esordio dalla Picco in casa per 1-3. La squadra lecchese di contro arriva dalla sconfitta subita a Olbia per 3-0. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per assistere ad un derby aperto e avvincente.

Programma del 12° turno primo di ritorno girone A serie A2 donne

Lunedì 26 dicembre ore 17

Futura Giovani Busto Arsizio – Lpm Bam Mondovi’

Orocash Lecco – Tecnoteam Albese Volley Como

Club Italia – Volley Hermaea Olbia (26-12-2022 18:00)

Bsc Materials Sassuolo – Emilbronzo 2000 Montale

Chromavis Eco Db Offanengo – D&a Esperia Cremona

Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia (27-12-2022 17:00)

Classifica girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 2); Itas Trentino 21 (6 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 19 (7 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 4); Bsc Materials Sassuolo 17 (6 – 4); D&a Esperia Cremona 14 (4 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 5); Volley Hermaea Olbia 13 (5 – 5); Orocash Lecco 12 (4 – 6); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 6); Chromavis Eco Db Offanengo 9 (3 – 7); Club Italia 6 (2 – 8).