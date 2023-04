Albese Volley: si è aperto ieri il 3° turno di ritorno della Poule salvezza di A2 donne.

Albese Volley: per la Tecnoteam ko indolore nell'anticipo di Perugia

Sconfitta indolore quella patita ieri dall'Albese Volley nell'anticipo del 3° turno di ritorno della Poule Salvezza di serie A2 femminile. La Tecnoteam con in tasca già la permanenza in categoria, infatti è caduta a Perugia per 3-1 ma di fatto ha messo in luce le buone prove delle sue giovani che coach Mauro Chiappafreddo ha schierato in campo. Buone cose da Nicoli, Cantaluppi ma anche dalla centrale Bernasconi. La Tecnoteam tornerà in campo a Casnate domenica 30 aprile alle ore 17 contro la Desi Shipping Akademia Messina.

Il tabellino di 3M PALLAVOLO PERUGIA - TECNOTEAM ALBESE 3-1

Parziali 18-25, 25-21, 25-17, 25-16

3M PALLAVOLO PERUGIA: Manig 5, Salinas 18, Negri 6, Giudici 7, Traballi 19, Agbortabi 7, Rota (L), Patasce 4. Non entrate: Dalla Rosa, Stentella, Pero. All. Marangi.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicoli 4, Cantaluppi 12, Bernasconi 7, Conti 12, Cassemiro 9, Gallizioli 13, Rolando (L), Stroppa 3, Nardo 2, Radice, Badini 1. Non entrate: Veneriano (L), Nicolini. All. Chiappafreddo. ARBITRI: Polenta, Angelucci.

Programma del 3° turno di ritorno Poule salvezza serie A2 donne

Martedì 25 aprile, ore 17, 3M Pallavolo Perugia – Tecnoteam Albese Volley Como 3-1

Mercoledì 26 Orocash Lecco – Assitec Volleyball Sant’Elia, Emilbronzo 2000 Montale – Anthea Vicenza Volley, Desi Shipping Akademia Messina – D&a Esperia Cremona, il 10 maggio Club Italia - Seap-Sigel Marsala.

Classifica Poule salvezza serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 41 punti; Esperia Cremona ed OroCash Lecco 36; Chromavis Eco Db Offanengo 34; Emilbronzo 2000 Montale 30; Anthea Vicenza Volley e Desi Shipping Messina 29; Assitec Volleyball Sant'Elia 26; Seap-Sigel Marsala 21; Club Italia 19; 3M Pallavolo Perugia 18.