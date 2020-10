Albese Volley, per la Tecnoteam nuovo allenamento congiunto con Pallavolo Cabiate

Albese Volley continua la preparazione del team brianzolo di serie B1 femminile

Albese Volley, con il nuovo Decreto è tutta ferma invece l’attività del settore giovanile

In questo momento davvero difficile per il Paese e per tutto lo sport nazionale e locale, l’Albese Volley ha ripreso ad allenarsi in palestra per un’altra settimana di lavoro, che porterà, si spera, al debutto nel campionato di serie B1 femminile, spostato al weekend del 21-22 novembre. Nelle prossime ore è previsto un altro allenamento congiunto, che la squadra di coach Cristiano Mucciolo sosterrà con tutte le precauzioni del caso e seguendo i protocolli vigenti con la Pallavolo Cabiate, formazione di serie B2. Il nuovo Dpcm del Governo, arrivato domenica pomeriggio, non ha infatti cambiato il calendario di avvicinamento e il programma degli allenamenti della Tecnoteam, che da ieri è tornata appunto al lavoro sotto la regia del preparatore Giuliano Botta e dello staff tecnico di coach Mucciolo. Il Dpcm ha, invece, confermato lo stop di allenamenti e gare per tutto il settore giovanile dell’Albese, come pure di tutti gli altri club del territorio, fino al 24 novembre .