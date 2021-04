Albese Volley per la Tecnoteam nuovo buon test contro la Picco

Albese Volley ieri sera allenamento congiunto per il team di B1 femminile a Lecco.

Albese Volley la squadra di coach Cristiano Mucciolo ha perso 3-2 ma ha evidenziato tante buone indicazioni

Nuovo test amichevole positivo per l’Albese Volley che ieri sera, venerdì 23 aprile è sceso in campo al Bione di Lecco per un allenamento congiunto ospite della Picco. Dopo la prima amichevole vinta sabato scorso a Settimo Torinese contro la Lilliput per 3-1, la Tecnoteam ha così giocato un’altra gara amichevole sulla strada verso i playoff promozione di serie B1 che scatteranno a metà maggio. Per la cronaca la partita è terminata con il successo per 3-2 della Picco ma tanti applausi anche per le ragazze di Albese tutte scese in campo ad eccezione di Bocchino tenuta a riposo precauzionale dallo staff tecnico. Soddisfatto coach Cristiano Mucciolo che ha avuto da tutte buoni riscontri dopo l’intenso lavoro svolto in palestra in queste settimane post- campionato.

Il tabellino di Picco Lecco-Tecnoteam 3-2 (parziali 30-28; 20-25; 25-21; 25-22; 21-25)

Picco che sarà ospite in un nuovo test amichevole ad Albese ad inizio maggio mentre la Tecnoteam ha in programma altri due allenamenti congiunti sabato 1 maggio a Trecate e sabato 8 maggio a Biella utili per oliare i meccanismi e la condizione in vista dell’atteso debutto nei play-off .