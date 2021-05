Albese Volley per la Tecnoteam positivo test anche a Biella in vista dei playoff

Albese Volley: ultimo allenamento congiunto per il team di B1 femminile.

Albese Volley sabato 15 maggio andata del primo turno con la squadra di coach Mucciolo ospite a Ostiano

Positivo e molto utile anche l’ultimo test amichevole che l’Albese Volley ha giocato sabato a Biella contro la paricategoria piemontese. La squadra di coach Cristiano Mucciolo sulla strada che porta al debutto nei playoff previsto ad Ostiano per sabato 15 maggio ha così completato la serie di allenamenti congiunti disputando come detto un altro buon scrimmage vinto per 3-2. Dopo aver perso il primo set e pareggiato i conti nel secondo, si è continuato l’allenamento giocando altri tre set al meglio dei 15 punti in previsione del fantomatico golden set che sarà presente durante i playoff. Ricordiamo infatti che nel primo turno si giocheranno le serie al meglio delle due partite: per la Tecnoteam andata il 15 maggio a Ostiano, ritorno il 22 maggio ad Albese, in caso di parità si andrà al Golden set.

Il tabellino di Biella-Tecnoteam Albese 2-3