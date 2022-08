Albese Volley per la Tecnoteam primo saluto ai tifosi al Centro Civico giovedì 25 agosto 

Albese Volley manca poco più di una settimana dall'inizio ufficiale della stagione del club brianzolo.

Albese Volley poi presso la palestra Pedretti spazio ai test e quindi al via della preparazione in vista del campionato di A2 2022/23

Manca poco più di una settimana dal aduno ufficiale dell'Albese Volley che giovedì 25 agosto si ritroverà ufficialmente per aprire la nuova stagione in vista del suo secondo campionato in serie A2 femminile. La novità di questa annata è che la Tecnoteam si radunerà giovedì prossimo presso il Centro Civico di Albese per il primo saluto ai tifosi e la presentazione alla stampa: l'appuntamento per tutti è fissato alle ore 9.30 con il presidente Graziano Crimella a fare gli onori di casa e il saluto ufficiale. Poi la squadra si trasferirà alla palestra Pedretti per iniziare a svolgere i test di rito sotto la regia dello staff guidato quest'anno da coach Mauro Chiappafreddo.

Questo il roster completo della Tecnoteam che si radunerà giovedì 25 agosto tra conferme, ritorni graditi e tanti volti nuovi: