Albese Volley per la Tecnoteam resa onorevole a Mondovì per 1-3

Pallavolo femminile i risultati

Albese Volley si è giocato il penultimo turno d'andata del campionato di serie A2 donne.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo ha giocato una buona gara contro la seconda forza del girone strappandole il terzo set

Niente da fare per l'Albese Volley che per il penultimo turno d'andata del campionato di serie A2 femminile si è dovuta arrendere sul campo del Mondovì per 3-1. Una partita non facile che ha visto però la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo giocare a testa alta contro la seconda forza del girone B e non mollare quando sotto 2-0 ha saputo vincere il terzo per 25-18 riaprendo parzialmente la contesa. Contesa che però le padroni di casa hanno poi chiuso vincendo il quarto set per 25-16. La Tecnoteam tornerà in campo domenica 5 dicembre a Casnate quando per l'ultima giornata del girone di andata ospiterà Catania in un turno che deciderà anche le qualificazioni alla Coppa Italia.

Il tabellino di LPM BAM MONDOVI'- TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-1 (parziali set 25-19; 28-26; 18-25; 25-16) LPM BAM MONDOVI’: Cumino, Taborelli 16, Populini 17, Montani 14, Hardeman 11, Molinaro 14, Bisconti Libero, Giubilato, Bonifacio ne, Ferrarini ne, Trevisan. Coach Solforati, vice Basso. (punti complessivi 72, servizio vincente 8, errori servizio 14, muri 10) TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cialfi 6, Oikonomidou 4, Zanotto 8, Nardo 11, Gallizioli 11, Veneriano 16, De Nardi Libero, Pinto 3, Baldi, Ghezzi ne, Lualdi ne, Scurzoni ne, Bocchino ne, Mocellin ne. Coach Mucciolo.

Programma del 10° turno penultimo d'andata del girone B

Domenica 28 novembre Modica-Club Italia 1-3, Mondovì-Tecnoteam 3-1, Martignacco-Pinerolo 1-3, Montecchio-Talmassons 1-3, Vicenza-Soverato 3-1

Riposa: Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

La classifica del GIRONE B

Cda Talmassons 24; Lpm Bam Mondovì, Eurospin Ford Sara Pinerolo 23; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18; Itas Ceccarelli Group Martignacco, Tecnoteam Albese Volley Como, Anthea Vicenza 13*; Ranieri International Soverato 11; Club Italia Crai 8; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4; Egea Pvt Modica 0.

*una partita in più

Programma dell'11° turno ultimo d'andata del girone B

Sabato 4 dicembre ore 16

Club Italia Crai – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Domenica 5 dicembre ore 15.30

Tecnoteam Albese Volley Como – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Egea Pvt Modica

Domenica 5 dicembre ore 16

Ranieri International Soverato – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Domenica 5 dicembre ore 17

Cda Talmassons – Lpm Bam Mondovi’

Riposa: Anthea Vicenza