Albese Volley per la Tecnoteam sconfitta casalinga in rimonta contro il Montecchio al tie break 

pallavolo femminile il weekend

Albese Volley i risultati del 4° turno d'andata del campionato di serie A2 donne.

Sconfitta in rimonta e al tie break per l'Albese Volley nel 4° turno d'andata del campionato di serie A2 femminile. Un pizzico di amaro in bocca per la Tecnoteam che domenica scorsa in casa aveva approcciato benissimo la gara contro il Volley Montecchio Maggiore vincendo i primi due set per poi però farsi recuperare e battere al tie break al quinto e decisivo set per 3-2. Per la squadra di coach Cristiano Mucciolo un solo punto in più in classifica. Tecnoteam che tornerà in campo già mercoledì 3 novembre alle ore 18 a Vicenza contro l'Anthea per il5° turno infrasettimanale.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO -IPAG VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE 2-3

parziali 25-13; 23-25; 17-25; 25-17; 7-15)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cialfi 2, Oikonomidou 13, Zanotto 18, Pinto 8, Gallizioli 12, Veneriano 9, De Nardi Libero, Nardo 8, Baldi, Bocchino, Scurzoni 1, Lualdi ne, Ghezzi ne, Mocellin ne. Coach Mucciolo, vice Cardinali.

IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO: Bartolucci 3, Frigerio 4, Orlandi 19, Fiorio 14, Magazza 15, , Meli 10, Mistretta Libero, Muraro 1, Mazzon ne, Bortoli ne, Brandi. Coach Amadio, vice Fangareggi.

Arbitri; Pasin di Torino e Santoro di Varese.

RISULTATI del 4° turno d'andata del GIRONE B

Itas Ceccarelli Group Martignacco-Club Italia Crai 3-0 (25-17, 29-27, 25-19)

Tecnoteam Albese Volley Como-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 2-3 (25-13, 23-25, 17-25, 25-17, 7-15)

Anthea Vicenza-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (21-25, 13-25, 15-25)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Ranieri International Soverato 0-3 (20-25, 23-25, 18-25)

Egea Pvt Modica-Cda Talmassons 0-3 (18-25, 10-25, 22-25)

RIPOSA: EUROSPIN FORD SARA PINEROLO

Classifica del GIRONE B

Cda Talmassons 12; Lpm Bam Mondovi’ 9; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 9; Ranieri International Soverato 8; Itas Ceccarelli Group Martignacco 6; Eurospin Ford Sara Pinerolo 6; Tecnoteam Albese Volley Como 4; Anthea Vicenza 3; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3; Club Italia Crai 0; Egea Pvt Modica 0.

Programma del 5° turno d'andata del girone B di A2

Mercoledì 03 novembre ore 20.30

Lpm Bam Mondovi’ – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Ranieri International Soverato – Egea Pvt Modica

Club Italia Crai – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Anthea Vicenza – Tecnoteam Albese Volley Como ore 18.00