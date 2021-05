Albese Volley: per la Tecnoteam stasera amichevole a Trecate sulla strada dei playoff

Albese Volley nuovo allenamento congiunto per la squadra brianzola di serie B1 donne.

Albese Volley il team di coach Mucciolo ospite alle 20 della terza classificata del girone A1 di pari categoria

Dopo una settimana di intenso lavoro in palestra ecco che questa sera l’Albese Volley si appresta a tornare in campo per disputare un nuovo test amichevole sulla strada verso i playoff di serie B1 femminile. La squadra di coach Cristiano Mucciolo a due settimane dal via dei playoff promozione, questa sera alle ore 20 sarà ospite dell’ Igor Volley Trecate per un utile allenamento congiunto. Si tratta del terzo test amichevole che segue quelli molto buoni giocati nelle scorse settimane prima contro Settimo Torinese e poi con la Picco Lecco. Anche oggi l’avversaria di capitan Angela Gabbiadini e compagne è di alto livello quel Trecate arrivato al terzo posto nel suo girone di serie B1 alle spalle di Lilliput e Biella. Ricordiamo che prima del via dei playoff la Tecnoteam giocherà altre due amichevoli ad Albese ad inizio maggio contro la Picco Lecco e sabato 8 maggio a Biella. Inoltre si attende già in questo weekend di conoscere il nome della squadra che sfiderà la Tecnoteam nel primo turno di playoff che scattano il 15 maggio.