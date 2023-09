Albese Volley: per la Tecnotean buon test... a "testa alta" con la Vero Volley

Buone indicazioni in casa dell'Albese Volley anche dopo il secondo test precampionato giocato sabato sera a Monza. Al cospetto della quotata Vero Volley una delle formazioni di punta del campionato di serie A1 femminile che ha schierato anche molte titolari, la Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo ancora senza le sue due straniere e pur perdendo per 3-0, ha giocato a viso aperto e a testa alta togliendosi li sfizio di vincere il quarto set per 17-12.

Così coach Chiappafreddo al termine dell'amichevole:

"Sono contento per l'atteggiamento dimostrato dalla squadra sopratutto per l'ottimo primo set sempre equilibrato. Abbiamo giocato bene, ora avanti così". Ora la Tecnoteam apre un'altra settimana di lavoro in vista del debutto nel campionato di A2 2023/24 previsto per l'8 ottobre a Casnate contro la Futura Busto.

Il tabellino

Parziali: 25-23; 25-12; 25-19; 12-17.

Tecnoteam: Zanotto 10, Venerano 2, Fiori, Nicolini 3, Brandi, G. Bernasconi 3, Longobardi 15, Patasce 8, Meli 5, Radice, Parini, C. Bernasconi, Pirovano, Annoni. All. Chiappafreddo.