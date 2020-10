Albese Volley per la Tecnotem buon test amichevole contro il Garlasco

Albese Volley ieri sera nuovo allenamento congiunto per la squadra brianzola di B1 femminile.

Albese Volley la squdra allenata da coach Cristiano Mucciolo ha battuto 3-1 la rivale di B2 con l’ex Giulia Citterio

Dopo la notizia del rinvio al weekend del 21-22 novembre del campionato di serie B1 femminile, l’Albese Volley è tornata in campo per disputare un altro utile allenamento congiunto contro Garlasco formazione di serie B2 dove milita l’ex capitana gialloblù Giulia Citterio.

Nella serata di ieri la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo ha proseguito nel lungo cammino di preparazione berso il debutto in campionato, giocando quattro buoni set sul campo amico. Perso il primo set capitan Gabbiadini e compagne hanno vinto gli altri tre in crescendo. A riposo precauzionale per Gallizioli.

Il tabellino di Tecnotem-Garlasco 3-1 (parziali 22-25. 25-19, 25-18, 25-21).