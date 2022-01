Albese Volley prepara la trasferta di domenica contro Montecchio

Pallavolo femminile news dai campi

Albese Volley verso il 4° turno di ritorno del campionato di A2 donne ancora dimezzato.

Albese Volley verso il 4° turno di ritorno del campionato di A2 donne ancora dimezzato.

Albese Volley parla capitan Carlotta Zanotto: "Ci aspetta una sfida difficile contro una squadra forte ma vogliamo fare una bella gara"

Archiviata la sconfitta di domenica scorsa contro la capolista Talmassons ora in casa dell'Albese Volley la concentrazione è tutta rivolta al prossimo impegno, il secondo del 2022, che vedrà la squadra di coach Cristiano Mucciolo rendere visita domenica 16 gennaio all'Ipag Sorelle Ramonda Montecchio per il 4° turno di ritorno. Un altro turno però fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria e da tante positività al Covid che stanno stoppando molte squadre. Rinviate a oggi ben tre gare della prossima giornata; Mondovì-Anthea Vicenza, Cda Talmasson - Egera Modica e Ranieri International Soverato - Rizzotti Pallavolo Catania. Nel frattempo però in casa Tecnoteam si lavora sodo per preparare la sfida con Montecchio come ammette capitan Carlotta Zanotto:

"Domenica scorsa contro la capolista abbiamo fatto una buona gara, ci è mancata solo un po' di lucidità anche perché era tanto tempo che non giocavamo. Rispetto al girone di andata siamo però più consapevoli delle nostre potenzialità e dei nostri punti di forza . Adesso pensiamo alla prossima gara che ci vedrà contro una squadra molto forte che all'andata ci aveva portato al tie-break. Quindi speriamo di arrivare alla partita riguadagnando ancora un po' di forma fisica per disputare una buona prestazione anche se giocheremo in trasferta ma vogliamo riprendere il cammino. La cosa più importante e la speranza di tutti è che si possa continuare a giocare con più tranquillità e si riesca a portare a termine la stagione".

Programma del 4° turno di ritorno del girone B di serie A2 donne

Sabato 15 gennaio

Club Italia-Martignacco

Domenica 16 gennaio ore 17

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio- Tecnoteam Albese Volley,

Rinviate invece Mondovì-Anthea Vicenza, Soverato-Pallavolo Sicilia Catania, Cda Talmassons-Mondovi'

Riposa Pinerolo.

La classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne



Cda Talmassons 32; Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*; Lpm Bam Mondovi’ 26*; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24; Tecnoteam Albese Volley Como 16*; Ranieri International Soverato 14*; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11*; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*; Egea Pvt Modica 3*.