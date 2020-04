Albese Volley presidente Crimella: “Peccato, campionato eccezionale e la promozione era alla portata”

Albese Volley altre reazioni dopo lo stop del campionato di B1 femminile.

Albese Volley Angela Gabbiadini: “Giusto fermarsi ma è difficile accettare di dover concludere senza poter centrare l’obiettivo”

La notizia della sospensione definitiva anche del campionato di serie B1 femminile tiene banco nell’ambiente della Albese Volley fermata sul più bello mentre era in testa al torneo, con l’obiettivo promozione che era più di un sogno ma stava diventando una bellissima realtà. Come ha voluto sottolineare anche il presidente della società Graziano Crimella non senza un pizzico di amaro in bocca.

Le parole del numero uno del CS Alba Graziano Crimella

“Ben capendo le motivazioni, sia chiaro, di fermare il campionato da parte della federazione….” sottolinea Graziano Crimella, il presidente dell’Albese, “Tutto azzerato, vanificate anche le aspettative di tanti sponsor. Eh si, proprio una fregatura…peccato perchè stavamo disputando un campionato eccezionale con questo grande gruppo allenato da coach Cristiano Mucciolo. La promozione, certo, era alla nostra portata. Peccato“.

Le parole emozionanti della schiacciatrice Angela Gabbiadini

Dopo i commenti della capitano Fabiola Facchinetti e della centrale Badini, tocca alla schiacciatrice bergamasca Angela Gabbiadini, lasciare il suo pensiero per la conclusione della stagione e ringraziamenti speciali.

“Era inevitabile e giusto così: la stagione 2019/20 si conclude qui.

È solo un gioco,avete ragione…ma per una che ha fatto di questo gioco la sua vita è comunque difficile accettare di dover concludere un’annata senza poter centrare l’obiettivo.

Vorrei raccontarvi una storia:

la storia di una squadra che aveva un sogno e lo stava alimentando giorno dopo giorno nelle quattro mura di una palestra, in un piccolo paese della provincia di Como. Un giorno arrivò un brutto mostro invisibile che faceva ammalare le persone e purtroppo se le portava anche via. STOP: vennero bloccati i campionati, tutti dovevano stare chiusi in casa, ci si vedeva e parlava soltanto da uno schermo del pc. Da quel maledetto giorno il sogno di questa squadra iniziò a farsi sempre più sfumato, ma i suoi componenti continuarono a sperare con tutte le loro forze di non doverlo abbandonare così presto.

Purtroppo quel sogno è andato in frantumi in queste folli settimane, in cui quel gesto spontaneo di abbracciarsi è diventato pericoloso, in cui la vita di ognuno di noi ha dovuto subire un cambio radicale e molte persone l’hanno persa.

Quella squadra aveva un sogno: essere ricordata per qualcosa di bello e straordinario.

Ma sapete che vi dico?! Che qualcosa di bello e straordinario a me l’ha lasciato lo stesso: mi ha ricordato quanto è bello stare in palestra e lavorare per raggiungere un obiettivo comune, e che la paura di cadere e di non farcela è legittima ma se ti volti troverai sempre una mano pronta a batterti il cinque.

Questo è ciò che di più bello e straordinario questa squadra potesse regalarmi!!!

Grazie ragazze, grazie a tutto lo staff, grazie alla società e ai suoi collaboratori per avermi fatto sentire in famiglia, grazie ai nostri cari tifosi che ci hanno seguito ovunque!

GRAZIE a tutti per questa breve annata, che alla fine non conterà niente…ma per me è contata MOLTO??”

