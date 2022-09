Albese Volley primo bilancio di coach Chiappafreddo: "Sono davvero contento, stiamo lavorando tanto e bene"

Albese Volley dopo le prime settimane di preparazione fa il punto l'allenatore della squadra brianzola di A2.

Albese Volley tra una settimana, il 14 settembre, la Tecnoteam giocherà il primo test congiunto a Monza contro la Vero Volley

Prosegue a pieno regime la preparazione dell'Albese Volley in vista dell'esordio nel suo secondo campionato di serie A2 femminile. A una settimana esatta dal primo test amichevole in programma mercoledì 14 settembre a Monza, in casa Tecnoteam fa il punto della situazione coach Mauro Chiappafreddo:

"La preparazione sta andando molto bene, sono davvero contento perchè le ragazze stanno lavorando bene e tanto, durante tutti gli allenamenti molto intensi anche con tre sedute giornaliere. Sono tutte brave ragazze allineante, impegnate e credono nel nostro progetto. Stiamo lavorando sul potenziamento fisico e sul gioco per diventare una squadra. Mercoledì prossimo abbiamo in programma il primo allenamento congiunto contro Monza che ha tante nazionali ai mondiali mentre noi abbiamo appena iniziato: un primo allenamento congiunto di una serie utile per cercare di mettere a posto quello su cui stiamo lavorando in palestra quotidianamente".

Calendario pre campionato della Tecnoteam 2022/23

Mercoledì 14 settembre Vero Volley Monza-Albese

Sabato 17 settembre Albese-Legnano

Mercoledì 21 settembre Offanengo-Albese

Sabato 24 settembre Albese-Cabiate

Sabato 1 e domenica 2 ottobre Trofeo Bellomo di Busto Arsizio

Sabato 8 ottobre Albese-Brescia

La Tecnoteam Albese 2022/23

2 Veneriano Martina (centrale, confermata)

3 Bernasconi Giorgia (centrale, nuova)

4 Nicolini Cecilia (palleggiatrice, nuova)

6 Nicoli Claudia (palleggiatrice, nuova)

7 Cantaluppi valentina (banda, nuova)

8 Gallizioli Michela (centrali, confermata)

9 Federica Stroppa (opposta, nuova)

10 Cassemiro Mariana (banda, nuova)

11 Badini Beatrice (centrale, ritorno)

13 Pinto Chiara (banda, confermata)

15 Conti Alessia (opposta, nuova)

14 Rolando Elena (libero, ritorno)

17 Nardo Alice (banda, confermata)

18 Radice Elena (libero, nuova)

Staff tecnico 2022/23

Coach Mauro Chiappafreddo (nuovo)

Vice David Cardinali (confermato)

Assistente Davide Biffi (confermato)