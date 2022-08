Albese Volley primo test della nuova Tecnoteam mercoledì 14 settembre a Monza con la Vero Volley di A1

Albese Volley la società brianzola ha definito il programma delle amichevoli pre campionato 2022/23.

Albese Volley l'esordio stagionale a Casnate per la squadra di coach Chiappafreddo invece avverrà sabato 17 settembre contro Legnano di B1

In attesa del raduno ufficiale che aprirà la nuova stagione fissato per giovedì 25 agosto, lo staff dell'Albese Volley ha già definito il programma delle amichevoli e allenamenti congiunti in vista dell'esordio nel campionato di serie A2 femminile 2022/23 che ricordiamo scatterà domenica 23 ottobre.