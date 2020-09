Albese Volley primo test soddisfacente a Milano per la Tecnoteam

Albese Volley dopo sette mesi è tornata in campo per un’amichevole la squadra di B 1 femminile.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo ha svolto un allenamento congiunto con Club Italia che si è imposto per 3-1

Dopo sette mesi, da quel lontano 14 febbraio data dell’ultima partita ufficiale prima della sospensione per il covid, l’Albese Volley è tornata in campo. Ieri a Milano infatti la squadra diretta da coach Cristiano Mucciolo è scesa in campo al centro Pavesi per svolgere un allenamento congiunto con il Club Italia. Un test amichevole che si è disputato nel pieno rispetto del protocollo anti-Covid e durante il quale lo staff di coach Mucciolo ha potuto ruotare tutto il suo roster a disposizione traendo buone sensazioni e utili indicazioni per continuare il lavoro in palestra. Per la cronaca la gara amichevole si è chiusa con il successo del Club Italia per 3-1 (20-25, 25-22, 29-27, 27-25).